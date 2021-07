Deutsche Bank: Bilancia rizík, ktorým čelí ekonomika, sa zhoršila

Londýn 6. júla (TASR) - Bilancia rizík, ktorým čelí svetová ekonomika, je v súčasnosti viac negatívna než v predchádzajúcom období. Do veľkej miery sa pod to podpisuje šírenie delta variantu nového koronavírusu. Uviedla to v utorok Deutsche Bank.



Ako banka informovala, ochorenie COVID-19 bude podľa nej naďalej v centre pozornosti, keďže pokles počtu prípadov vo svete sa zastavil a nástup zaznamenal infekčnejší variant delta. Deutsche Bank zároveň dodala, že keďže vakcinácia obyvateľstva v priemyselne rozvinutých krajinách rýchlo napreduje, jednou z kľúčových otázok v najbližšom období bude, do akej miery sú vlády a obyvatelia pripravení s vírusom žiť. "Táto odpoveď bude mať kľúčový vplyv na tvar obnovy ekonomiky," dodala Deutsche Bank.