Deutsche Bank dosiahla v minulom roku prvý zisk od roku 2014

Frankfurt nad Mohanom 4. februára (TASR) - Nemecká banka Deutsche Bank zaznamenala za minulý rok zisk, prvý za šesť rokov. Prispeli k tomu najmä výsledky jej divízie investičného bankovníctva.



Najväčšia nemecká banka vo štvrtok informovala, že za 4. štvrťrok minulého roka dosiahla zisk 51 miliónov eur, zatiaľ čo v rovnakom období predchádzajúceho roka zaznamenala stratu 1,60 miliardy eur. Výsledok prekvapil analytikov, ktorí počítali so stratou na úrovni 325 miliónov eur.



Vývoj v poslednom štvrťroku prispel k dosiahnutiu celoročného čistého zisku na úrovni 113 miliónov eur. V roku 2019 pritom banka vykázala stratu 5,7 miliardy eur. Aj v prípade celoročných výsledkov analytici počítali so stratou, ktorú odhadovali v rozmedzí od 200 do 300 miliónov eur.



Deutsche Bank tak dosiahla prvý celoročný zisk od roku 2014. Návrat k zisku predstavuje víťazstvo pre šéfa banky Christiana Sewinga, ktorý vedenie prevzal v roku 2018 práve s tým, že dlhodobo stratovú inštitúciu vráti do plusových čísiel. Analytici teraz očakávajú, že ziskový bude aj rok 2021.



Výsledky v minulom roku výrazne podporila divízia investičného bankovníctva. Príjmy tejto divízie vzrástli vlani o 32 % na 9,28 miliardy eur. Jej výsledky tak vykompenzovali zvýšenie rezerv banky na krytie prípadných strát z úverov v dôsledku pandémie nového koronavírusu.