Deutsche Bank očakáva pokles tržieb investičnej divízie o vyše 15 %

Frankfurt nad Mohanom 15. júna (TASR) - Nemecká banka Deutsche Bank nevylučuje, že tržby jej investičnej divízie by mohli za 2. kvartál zaznamenať pokles o viac než 15 %. Uviedol to vo štvrtok finančný riaditeľ Deutsche Bank James von Moltke. Informovala o tom agentúra Reuters.



Von Moltke povedal, že tržby investičnej divízie najväčšej nemeckej banky klesnú za 2. štvrťrok pravdepodobne "minimálne o 15 %, prípadne aj výraznejšie". Ak sa odhad vedenia banky naplní, výsledky budú omnoho horšie, než očakávajú analytici.



Ekonómovia zatiaľ odhadujú, že tržby investičnej divízie banky za 2. kvartál dosiahnu takmer 2,39 miliardy eur. V prípade potvrdenia ich prognózy by to znamenalo pokles o 10 %. Výsledky za 2. kvartál zverejní banka koncom júla.