Deutsche Bank očakáva rast úrokových sadzieb o 75 bodov aj v októbri

Berlín 9. septembra (TASR) - Deutsche Bank očakáva, že Európska centrálna banka (ECB) aj na nasledujúcom októbrovom zasadnutí výrazne zvýši hlavné úrokové sadzby tak, ako to urobila na ostatnom zasadnutí tento týždeň. Vychádza z reakcie prezidentky ECB Christine Lagardovej, ktorá po rozhodnutí ECB naznačila, že banka bude pokračovať v sprísňovaní menovej politiky. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Ako v piatok uviedli analytici Deutsche Bank, vzhľadom na vývoj v tomto týždni upravili prognózu zvýšenia úrokových sadzieb v októbri na 75 bázických bodov. Pôvodne počítali s tým, že na budúci mesiac zvýši banka úrokové sadzby o 50 bázických bodov. K zmene prispeli vyjadrenia Lagardovej, že úrokové sadzby "nie sú ani zďaleka na úrovni potrebnej na včasné stlačenie inflácie na úroveň inflačného cieľa a že so zvyšovaním sadzieb je potrebné počítať aj na ďalších zasadnutiach".



Podľa Deutsche Bank to znamená, že ECB sa omnoho viac sústreďuje na riešenie inflácie a problémy ekonomiky nie sú pre ňu v súčasnej situácii také podstatné. Banka tak potvrdila slová guvernéra holandskej centrálnej banky a člena rady guvernérov ECB Klaasa Knota. Ten v piatok povedal, že ECB bude v najbližších mesiacoch uprednostňovať boj s infláciou pred hospodárskym rastom.