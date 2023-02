Deutsche Bank očakáva výraznejšie zvýšenie úrokových sadzieb od ECB

Frankfurt nad Mohanom 22. februára (TASR) - Deutsche Bank upravila svoju prognózu, čo sa týka zvyšovania úrokových sadzieb zo strany Európskej centrálnej banky (ECB) a ich maximálnej úrovne. Ako v stredu uviedla, najnovšie predpokladá, že po ukončení súčasného cyklu sprísňovania menovej politiky bude depozitná sadzba o 50 bázických bodov vyššia, než očakávala pôvodne. Informovala o tom agentúra Reuters.



Podľa novej prognózy najväčšej nemeckej banky by ECB mala zvýšiť úrokové sadzby na nadchádzajúcom zasadnutí v marci o 50 bázických bodov a v rovnakom rozsahu aj v máji. Následne počíta so zvýšením sadzieb ešte v júni, a to o 25 bázických bodov.



V predchádzajúcej prognóze ekonómovia Deutsche Bank počítali s tým, že ECB zvýši úrokové sadzby v marci o 50 bázických bodov a v máji pristúpi k finálnemu zvýšeniu o 25 bodov. Revízia odhadu podľa Reuters znamená, že kľúčová sadzba by mala na záver cyklu sprísňovania menovej politiky dosiahnuť 3,75 %, zatiaľ čo pôvodne ekonómovia banky počítali s finálnou sadzbou na úrovni 3,25 %. Ako dôvod svojej revízie sadzieb smerom nahor uviedli vyššiu odolnosť ekonomiky eurozóny, ako aj "jastrabiu" rétoriku viacerých členov Rady guvernérov ECB.