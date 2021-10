Frankfurt nad Mohanom 27. októbra (TASR) - Nemecká Deutsche Bank oznámila za 3. štvrťrok nárast zisku. Najväčšia nemecká banka tiež uviedla, že nedávne oživenie obchodovania by malo pomôcť jej investičnej divízii zvýšiť príjmy po tom, ako prekonala spomalenie v kľúčovom obchodovaní s dlhmi o niečo lepšie ako konkurenti.



Čistý zisk Deutsche Bank za tri mesiace do konca septembra vzrástol medziročne o 6 % na 329 miliónov eur.



Zisk pred zdanením sa zvýšil oproti minulému roku o 15 % na 554 miliónov eur po zaúčtovaní ďalších 583 miliónov eur v nákladoch na transformáciu. Upravený zisk pred zdanením stúpol o 39 % na 1,2 miliardy eur.



Opravné položky na straty z úverov medziročne klesli o 57 % na 117 miliónov eur.



Čisté tržby skupiny v 3. štvrťroku stúpli o 2 % na 6 miliárd eur, a to aj napriek pokračujúcej normalizácii trhov, nízkym úrokovým sadzbám a ušlým príjmom.



Tržby z nákupu a predaja cenných papierov s pevným výnosom sa v 3. štvrťroku znížili o 12 %. Na ilustráciu, v prípade piatich najväčších amerických investičných bánk klesli v priemere o 13 %.



Príjmy z poradenstva pri obchodoch a zvyšovania kapitálu vzrástli o 22 % v porovnaní s viac ako 50-percentným nárastom v amerických bankách.



Jednotka podnikového bankovníctva a retailová divízia však opäť nezaznamenali rast, pretože negatívne úrokové sadzby naďalej zaťažovali podniky.



Deutsche Bank pri zverejnení výsledkov uviedla, že celkové výnosy sa „vyvíjajú v súlade s predchádzajúcimi ambíciami do roku 2022 alebo sú lepšie“, čo jej umožní „zmysluplnú návratnosť kapitálu akcionárom od roku 2022“. Banka vyčlenila v prvých troch štvrťrokoch 2021 celkovo 641 miliónov eur na výplatu dividend v budúcom roku.