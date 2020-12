Deutsche Bank plánuje výraznejšie zníženie nákladov

Frankfurt nad Mohanom 9. decembra (TASR) - Nemecká banka Deutsche Bank zredukuje svoje náklady o niečo výraznejšie, než pôvodne plánovala. Uviedlo to v stredu vedenie banky na stretnutí s investormi.



Najväčšia nemecká banka plánovala pôvodne zredukovať náklady do roku 2022 na 17 miliárd eur. Najnovšie ich do tohto obdobia chce stlačiť na 16,7 miliardy eur, informovala agentúra DPA.



Čo sa týka súčasného roka, Deutsche Bank predpokladá, že náklady stlačí v priemere na 19,5 miliardy eur. V budúcom roku by mali klesnúť o ďalšiu miliardu. Ako povedal investorom generálny riaditeľ Deutsche Bank Christian Sewing, súčasná kríza spojená s pandémiou nového koronavírusu "poukázala na ďalšie možnosti úspor, najmä čo sa týka kancelárskych priestorov a služobných ciest".



Po niekoľkých rokoch vysokých strát oznámila Deutsche Bank v minulom roku rozsiahly program reštrukturalizácie. V rámci tohto programu by do konca roka 2022 mala banka zrušiť približne 18.000 pracovných miest. Do dvoch rokov by tak mala zamestnávať zhruba 74.000 ľudí. V Nemecku sa má zatvoriť približne pätina pobočiek, čo znamená zníženie ich počtu na zhruba 400.