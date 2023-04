Frankfurt nad Mohanom 20. apríla (TASR) - Nemecká Deutsche Bank plánuje znížiť počet členov predstavenstva a zrušiť niektoré pracovné miesta v infraštruktúre aj v privátnom bankovníctve, aby zredukovala výdavky. TASR o tom informuje na základe správ Bloomberg a Reuters.



Banka môže využiť blížiaci sa odchod prezidenta Karla von Rohra, ktorý vedie privátnu banku a je jedným z dvoch prezidentov spoločnosti, ako príležitosť na preskupenie niektorých postov vo vedení a zníženie počtu členov predstavenstva na deväť zo súčasných desiatich. Uviedli to zdroje oboznámené so záležitosťou, ktoré nechceli byť menované.



To pomôže Deutsche Bank s kontrolou výdavkov, ktorá bude zahŕňať aj nové kolo rušenia pracovných miest v celej banke, uviedli zdroje.



Generálny riaditeľ Christian Sewing vo februári avizoval, že chce do roku 2025 zvýšiť úspory nad súčasný cieľ 2 miliardy eur, a to aj prostredníctvom zníženia počtu pracovných miest a zmenšenia kancelárskych priestorov. Banka pod vedením Sewinga profituje z obchodovania a rastúcich úrokových sadzieb, no snaží sa tiež splniť ciele v oblasti znižovania nákladov, pretože nekontrolovateľná inflácia a konkurenčný boj o "talenty" prispeli k nárastu výdavkov.



Banka dokončila svoju transformáciu na konci roka 2022 so zlepšeným pomerom nákladov k príjmom, ale Sewing stále potrebuje znižovať náklady, keďže v porovnaní s inými európskymi bankami má Deutsche vysoké náklady v pomere k príjmom.



Deutsche Bank pravdepodobne rozhodne o znížení počtu členov predstavenstva na budúci týždeň a mohla by naznačiť niektoré detaily plánu úspor, keď 27. apríla zverejní zisky.