Deutsche Bank podporuje založenie obrannej banky NATO
Založenie inštitúcie navrhli bývalí bezpečnostní poradcovia NATO, vysokopostavení predstavitelia ozbrojených síl a zástupcovia bankového sektora.
Autor TASR
Londýn 17. septembra (TASR) - Deutsche Bank podporuje založenia novej nadnárodnej inštitúcie pre financovanie obranných projektov v členských štátoch Severoatlantickej aliancie (NATO). Cieľom banky pre obranu, bezpečnosť a odolnosť (Defence, Security and Resilience Bank, DSRB) je pomôcť krajinám, ktoré môžu mať problémy s prístupom k financovaniu za priaznivých podmienok. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a DPA.
Deutsche Bank podporuje EÚ, nemeckú vládu, britskú vládu a ďalšie zúčastnené strany v ich úsilí o posilnenie obranyschopnosti v Európe, uviedla v stredu najväčšia nemecká banka. K iniciatíve sa už skôr pripojili popredné banky ako JPMorgan, Commerzbank a ING.
Založenie inštitúcie navrhli bývalí bezpečnostní poradcovia NATO, vysokopostavení predstavitelia ozbrojených síl a zástupcovia bankového sektora. Cieľom je vytvoriť banku s najvyšším ratingom na úrovni AAA, ktorá dokáže získať 100 miliárd britských libier (115,53 miliardy eur) na financovanie obranných projektov.
DSRB usporiadala začiatkom tohto mesiaca v Londýne stretnutie, na ktorom sa zúčastnilo 35 krajín z NATO, EÚ a indicko-tichomorskej oblasti, vrátane všetkých členov skupiny G7. Inštitúcia zatiaľ neoznámila, či od niektorej z krajín získala finančnú podporu na rozbehnutie projektu.
(1 EUR = 0,8656 GBP)
