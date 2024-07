Deutsche Bank pravdepodobne prvýkrát za 4 roky vykáže kvartálnu stratu

Frankfurt nad Mohanom 15. júla (TASR) - Najväčšia nemecká banka Deutsche Bank pravdepodobne vykáže za 2. štvrťrok stratu. Naznačuje to najnovší odhad analytikov, ktorý Deutsche Bank zverejnila v pondelok na svojej webovej stránke. Ak sa nová prognóza potvrdí, bude to prvá kvartálna strata Deutsche Bank po 15 štvrťrokoch zisku. Informovala o tom agentúra Reuters.



Banka upozornila, že v 2. štvrťroku vyčlení v súvislosti s právnym sporom spojeným s kúpou Postbank 1,3 miliardy eur. V spore za prevzatie konkurenčnej banky, ktorý sa ťahá už 13 rokov, sú niektorí bývalí akcionári Postbank presvedčení, že Deutsche Bank zaplatila nízku sumu. Deutsche Bank to však odmieta.



Akvizícia Postbank sa uskutočnila v roku 2010. Akcionári prevzatej banky následne podali žalobu a od roku 2011 sa ňou zaoberajú súdy. Oficiálne údaje o hospodárení v 2. štvrťroku zverejní Deutsche Bank 24. júla.