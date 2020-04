Deutsche Bank prekvapila trhy, za 1. kvartál počíta so ziskom

Frankfurt nad Mohanom 27. apríla (TASR) - Najväčšia nemecká banka Deutsche Bank prekvapila trhy, keď oznámila, že za 1. kvartál očakáva zisk, zatiaľ čo analytici predpokladajú vysokú stratu. Banka zároveň zverejnila odhad vyšších tržieb, než očakávajú analytici.



Deutsche Bank zverejnila, že za 1. kvartál počíta so ziskom pred zdanením na úrovni 206 miliónov eur a po zdanení by čistý zisk mal dosiahnuť 66 miliónov eur. V rovnakom období minulého roka zaznamenala banka čistý zisk 201 miliónov eur, analytici však očakávali, že za 1. kvartál roka 2020 vykáže stratu.



Za minulý rok zaznamenala banka stratu vo výške 5,72 miliardy eur, čo znamená celoročnú stratu už piaty rok po sebe. V júli však Deutsche Bank oznámila rozsiahly plán reštrukturalizácie.



Banka odhaduje lepšie kvartálne výsledky aj v oblasti tržieb. Počíta s tržbami na úrovni 6,4 miliardy eur, zatiaľ čo analytici predpokladajú, že to bude 5,7 miliardy eur. Kvartálne výsledky Deutsche Bank budú známe v stredu (29. 4.).