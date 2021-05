Deutsche Bank presunie štvrtinu miest vo firemnej banke do EÚ a Ázie

Frankfurt nad Mohanom 25. mája (TASR) - Nemecká banka Deutsche Bank presunie približne štvrtinu pracovných pozícií vo svojej britskej korporátnej banke do krajín Európskej únie a Ázie. Najväčšia nemecká banka tak pokračuje v reštrukturalizácii divízie po odchode Británie z Európskej únie.



Zmeny v korporátnej banke budú znamenať presun zhruba 100 pozícií z Londýna do Berlína, Dublinu a Frankfurtu nad Mohanom a do viacerých miest naprieč Áziou. Uviedli to zdroje oboznámené s plánmi banky. Deutsche Bank zamestnáva v Británii približne 7500 ľudí, z toho väčšinu v Londýne. Zhruba 1000 ľudí pracuje v Birminghame v oblasti podpory.



Podľa nemeckej banky je britský trh pre ňu naďalej dôležitý a aj v ďalšom období to bude významné centrum pre korporátnu banku, ako aj ďalšie divízie. Je však nútená znižovať náklady. Okrem toho presunom pozícií rieši aj výraznejšie priblíženie sa banky k zákazníkom.