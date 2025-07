Deutsche Bank sa v 2. kvartáli vrátila k zisku

Frankfurt nad Mohanom 24. júla (TASR) - Najväčšia nemecká banka Deutsche Bank sa v 2. kvartáli tohto roka vrátila k zisku, ktorým prekonala očakávania analytikov. Výsledky banky podporili vyššie tržby, nižšie náklady, najmä však výrazný pokles rezerv na krytie úverových strát. Tie pred rokom presiahli miliardu eur, keď banka riešila právne spory spojené s kúpou Postbank. Informovali o tom agentúry DPA a Reuters a portál RTTNews.



Čistý zisk Deutsche Bank dosiahol za 2. štvrťrok tohto roka 1,49 miliardy eur. Na porovnanie, v 2. kvartáli minulého roka banka vykázala stratu na úrovni 143 miliónov eur. Strata bola dôsledkom rezerv v hodnote 1,3 miliardy eur, ktoré banka vyčlenila v súvislosti s právnym sporom spojeným s kúpou Postbank v roku 2010.



Výsledky zároveň prekonali očakávania analytikov. Tí počítali so ziskom na úrovni približne 1,2 miliardy eur.



Zisk pred zdanením dosiahol 2,42 miliardy eur. Aj to je výrazné zlepšenie v porovnaní so ziskom na úrovni 411 miliónov eur pred rokom.



Tržby dosiahli 7,8 miliardy eur. Oproti 2. štvrťroku minulého roka sa tak zvýšili o 3 %. Aj v tomto prípade výsledky prekonali odhady analytikov, ktorí predpokladali rast tržieb o 0,5 %.