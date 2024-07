Deutsche Bank sa v 2. štvrťroku prepadla do straty

Frankfurt nad Mohanom 24. júla (TASR) - Nemecká banka Deutsche Bank sa v 2. kvartáli prepadla do straty, prvej za štyri roky. Ako dôvod uviedla vyčlenenie rezerv v hodnote viac než jedna miliarda eur na právne spory spojené s kúpou Postbank spred 14 rokov. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a portálu RTTNews.



Najväčšia nemecká banka v stredu oznámila, že za obdobie od apríla do konca júna zaznamenala stratu 143 miliónov eur. Na porovnanie, v rovnakom období minulého roka vykázala zisk 763 miliónov eur. Napriek tomu boli výsledky lepšie, než sa očakávalo, keďže analytici počítali so stratou až 280 miliónov eur.



Pred zdanením zaznamenala banka zisk 411 miliónov eur, oproti 2. kvartálu minulého roka to však predstavuje pokles o 71 %. Vtedy zaznamenala zisk nad 1,4 miliardy eur.



Výsledky tak potvrdzujú predbežný odhad z polovice júla, že Deutsche Bank sa prepadne do straty po 15 štvrťrokoch v zisku. Výsledky za 2. kvartál výrazne ovplyvnil objem rezerv, ktorý banka vyčlenila v súvislosti s právnym sporom spojeným s kúpou Postbank. Ten dosiahol 1,3 miliardy eur. Bez započítania tejto položky zaznamenala Deutsche Bank za 2. štvrťrok pred zdanením 1,7 miliardy eur.



Celkové príjmy dosiahli 7,59 miliardy eur. Medziročne to predstavuje zvýšenie o 2 %. Prispeli k tomu stabilné čisté úrokové výnosy v kľúčových segmentoch, ako aj dvojciferný rast príjmov z poplatkov a provízií.



V spore za prevzatie banky Postbank, ktorý sa ťahá už 13 rokov, sú niektorí bývalí akcionári tejto banky presvedčení, že Deutsche Bank zaplatila vtedy nízku sumu. Deutsche Bank to odmieta. Nesúhlas s takýmto postojom bývalých akcionárov Postbank zopakovala aj v apríli, rozhodla sa však vyčleniť v súvislosti s touto kauzou vysoké rezervy, čo trhy prekvapilo.



Akvizícia Postbank sa uskutočnila ešte v roku 2010. Akcionári prevzatej banky následne podali žalobu a od roku 2011 sa ňou zaoberajú súdy.