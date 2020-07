Deutsche Bank tvrdí, že niektoré jej výsledky sú lepšie ako odhady

Frankfurt nad Mohanom 22. júla (TASR) - Najväčšia nemecká banka Deutsche Bank podľa predbežných údajov zaznamenala aj v 2. štvrťroku 2020 stratu a jej tržby klesli. Napriek tomu pri niektorých číslach mierne prekonala odhady analytikov.



Generálny riaditeľ Christian Sewing nedávno uviedol, že pozitívna dynamika, ktorú banka zaznamenala v 1. štvrťroku, pokračovala aj v nasledujúcich troch mesiacoch, najmä v investičnej banke.



Deutsche Bank plánuje zverejniť podrobné výsledky za uplynulý kvartál 29. júla.



Analytici očakávajú, že banka, ktorá za posledných päť rokov zaznamenala veľké množstvo ročných strát, vygenerovala v 2. štvrťroku tržby v objeme 6 miliárd eur. To by bol mierny pokles zo 6,2 miliardy eur v rovnakom období predchádzajúceho roka.



Predpovedajú tiež, že banka vykáže čistú stratu 133 miliónov eur, čo bude menej ako strata 3,2 miliardy eur pred rokom, ku ktorej prispela aj rozsiahla reštrukturalizácia.



Nemecký finančný ústav medzitým vyhlásil, že jeho pomer vlastného kapitálu Tier 1 (CET1) v 2. kvartáli vzrástol na približne 13,3 % z 12,8 % v predchádzajúcom 1. štvrťroku. To by bolo nad odhadom trhu, ktorý očakáva Tier na úrovni 12,4 %.