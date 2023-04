Deutsche Bank ukončí zostávajúce operácie v oblasti IT v Rusku

Berlín/Moskva 12. apríla (TASR) - Nemecká Deutsche Bank ukončí zostávajúce operácie v oblasti softvérových technológií v ruských mestách Moskva a Petrohrad. Nemecký veriteľ tak po desiatkach rokoch prestane využívať odborné znalosti zamestnancov v Rusku. Uviedli to v stredu noviny Financial Times. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Banka ponúkla individuálne odstupné 500 IT profesionálom, ktorí ešte zostali na jej výplatnej listine v Rusku, a ktorých chce prepustiť v najbližších šiestich mesiacoch, dodali noviny s odvolaním sa na zdroje oboznámené s touto záležitosťou.



Najväčšia nemecká banka minulý rok oznámila, že ukončí svoju činnosť v Rusku po ostrej kritike zo strany niektorých investorov a politikov za svoje väzby s krajinou, ktorá čelí sankciám Západu pre inváziu na Ukrajinu.



Banka začala následne presúvať niekoľko stoviek ruských IT expertov do Berlína. Podľa denníka Handelsblatt do júna minulého roka presťahovala stredne veľký trojciferný počet IT expertov.



Deutsche Bank ešte neprijala formálne rozhodnutie o úplnom zastavení svojich ruských IT operácií, ale tento krok sa interne považuje za hotovú vec, uvádza sa v správe.



Banka zatiaľ neodpovedala na žiadosť agentúry Reuters o komentár.