Deutsche Bank v 1. štvrťroku zvýšila zisk o 12 % na 1,85 miliardy eur

Frankfurt nad Mohanom 27. apríla (TASR) – Deutsche Bank dosiahla v 1. štvrťroku zisk pred zdanením vo výške 1,85 miliardy eur. V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka to znamená nárast o 12 % a zároveň najlepší kvartálny výsledok od roku 2013. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Deutsche Bank ďalej informovala, že zo zisku dosiahnutého v prvom kvartáli vyplatí akcionárom 1,16 miliardy eur. Rok predtým to bolo 1,06 miliardy eur.



Výsledok za tri mesiace do konca marca podľa spoločnosti potvrdzuje, že smeruje k dosiahnutiu až prekonaniu cieľov, ktoré si stanovila do roku 2025.