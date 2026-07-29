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Deutsche Bank v druhom štvrťroku dosiahla rekordný čistý zisk
Čistý zisk za tri mesiace do záveru júna dosiahol 1,9 miliardy eur.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 29. júla (TASR) - Deutsche Bank, ktorá je najväčšou finančnou spoločnosťou v Nemecku, za druhý kvartál vykázala rekordný zisk. Pomohol k tomu silný výkon jej divízie investičného bankovníctva. Čistý zisk za tri mesiace do záveru júna dosiahol 1,9 miliardy eur, uviedla v stredu Deutsche Bank. Zisk výrazne prekonal očakávania analytikov oslovených v prieskume spoločnosti FactSet, ktorí odhadovali, že bude v objeme 1,4 miliardy eur. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Finančný riaditeľ Deutsche Bank Raja Akram uviedol, že výsledok za druhý štvrťrok zvyšuje pravdepodobnosť, že banka prekoná očakávania aj celoročnými výsledkami. Na otázku, ako by jeho firmu ovplyvnilo potenciálne prevzatie nemeckej banky Commerzbank talianskou spoločnosťou UniCredit, Akram odpovedal, že prebiehajúci boj by mohol Deutsche Bank pomôcť, ak by klienti presunuli svoje peniaze z konsolidovanej banky, aby si udržali diverzifikované účty. „Táto transakcia, či už sa uskutoční alebo nie, nemení našu stratégiu,“ konštatoval. „Ale je jasné, že ak by klienti potrebovali ďalšiu korporátnu banku, najmä v Nemecku, kto by túto potrebu mohol lepšie uspokojiť ako Deutsche Bank?" poznamenal.
Tržby Deutsche Bank za apríl až jún medziročne vzrástli o 9 % na 8,48 miliardy eur, a to vďaka retailovému bankovníctvu aj vynikajúcemu výkonu divízie investičného bankovníctva, ktorej zisk medziročne stúpol o takmer 60 %.
Deutsche Bank zároveň ohlásila nový program spätného odkupu akcií v hodnote 500 miliónov eur v druhej polovici tohto roka.
Finančný riaditeľ Deutsche Bank Raja Akram uviedol, že výsledok za druhý štvrťrok zvyšuje pravdepodobnosť, že banka prekoná očakávania aj celoročnými výsledkami. Na otázku, ako by jeho firmu ovplyvnilo potenciálne prevzatie nemeckej banky Commerzbank talianskou spoločnosťou UniCredit, Akram odpovedal, že prebiehajúci boj by mohol Deutsche Bank pomôcť, ak by klienti presunuli svoje peniaze z konsolidovanej banky, aby si udržali diverzifikované účty. „Táto transakcia, či už sa uskutoční alebo nie, nemení našu stratégiu,“ konštatoval. „Ale je jasné, že ak by klienti potrebovali ďalšiu korporátnu banku, najmä v Nemecku, kto by túto potrebu mohol lepšie uspokojiť ako Deutsche Bank?" poznamenal.
Tržby Deutsche Bank za apríl až jún medziročne vzrástli o 9 % na 8,48 miliardy eur, a to vďaka retailovému bankovníctvu aj vynikajúcemu výkonu divízie investičného bankovníctva, ktorej zisk medziročne stúpol o takmer 60 %.
Deutsche Bank zároveň ohlásila nový program spätného odkupu akcií v hodnote 500 miliónov eur v druhej polovici tohto roka.