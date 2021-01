Frankfurt nad Mohanom 13. januára (TASR) - Nemecká Deutsche Bank vyčlení výrazne viac peňazí na možné zlyhané úvery v roku 2021 v dôsledku tzv. koronakrízy.



Rezervy na riziká vo výške približne 1,8 miliardy eur pre rok 2021 sa zhruba zhodujú s aprílovým odhadom Deutsche Bank. Uviedol to pre nemecký týždenník Die Zeit finančný riaditeľ banky James von Moltke.



V roku 2019 si banka vyčlenila na zlé, nesplácané úvery približne 700 miliónov eur.



Von Moltke zdôraznil, že plánované rezervy sú "opravnými položkami pre prípad možného nesplácania úverov, a nie odpisy v dôsledku skutočného nesplácania“. A dodal, že táto suma je v porovnaní s inými globálnymi bankami pomerne nízka.



Niektoré americké inštitúcie podľa neho vyčlenili na rezervy sumy na úrovni dvojciferného čísla v miliardách.



Nemecko je však „ekonomicky celkom stabilné“ a Deutsche Bank „neposkytla veľa spotrebiteľských úverov, pri ktorých hrozí, že v takejto situácii zlyhajú ako prvé,“ poznamenal von Moltke.



Podobne ako iní odborníci očakáva tiež, že počet firemných bankrotov v roku 2021 stúpne, a to nielen preto, že v septembri vyprší výnimka, vďaka ktorej môžu firmy počas pandémie upustiť od podania návrhu na vyhlásenie konkurzu.



Pre prípady nadmerného zadlženia sa výnimka predĺžila do konca tohto mesiaca.