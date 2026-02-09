< sekcia Ekonomika
Deutsche bank vyjadrila poľutovanie nad spoluprácou s Epsteinom
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 9. februára (TASR) - Nemecká banka Deutsche Bank opäť vyjadrila poľutovanie nad obchodnými vzťahmi so zosnulým sexuálnym delikventom Jeffreym Epsteinom. Spoločnosť si uvedomuje, že prijať ho v roku 2013 za klienta bola chyba, uviedol v pondelok hovorca najväčšej nemeckej banky. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Podľa údajov Deutsche Bank sa Epstein stal jej zákazníkom v auguste 2013 a v decembri 2018 s ním začala ukončovať obchodné vzťahy. Americký finančník zomrel v roku 2019 vo väzenskej cele, kde čakal na súdny proces. Podľa oficiálnej vyšetrovacej verzie spáchal samovraždu. Americké ministerstvo spravodlivosti koncom januára zverejnilo viac ako tri milióny nových strán spisov súvisiacich s prípadom Epsteina, a to spoločne s fotografiami a videami. Dokumenty podľa medializovaných informácií naznačujú, že Epstein mohol viesť viac ako 40 účtov v Deutsche Bank, prostredníctvom ktorej spravoval veľkú časť svojho majetku.
Banka poskytla pri vyšetrovaní plnú podporu a problém riešila systematicky, uviedol hovorca Deutsche Bank. Spoločnosť podľa neho investovala do školení, kontrol a zlepšovania interných procesov s cieľom obmedziť finančnú kriminalitu.
