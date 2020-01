Frankfurt nad Mohanom 30. januára (TASR) - Nemecká Deutsche Bank vykázala vo 4. kvartáli aj za celý rok 2019 stratu. Tieto výsledky tak len zdôraznili, že ju čaká veľmi ťažká úloha, ak sa chce po rozsiahlej reštrukturalizácii a zoštíhlení vrátiť k zisku.



Deutsche Bank vo štvrtok oznámila, že jej strata sa minulý rok prehĺbila na 5,7 miliardy eur zo straty 52 miliónov eur v roku 2018.



Nemecká banka má problém zarobiť peniaze v prostredí so zápornými úrokovými sadzbami a tvrdou konkurenciou, najmä amerických rivalov v oblasti investičného bankovníctva.



Deutsche Bank minulý rok po neúspešnom pokuse o zlúčenie s menším nemeckým rivalom Commerzbank pristúpila k rozsiahlej reorganizácii a zoštíhleniu svojej globálnej investičnej banky, ktorá bola dlho jej dominantným zdrojom príjmov. Rozhodla sa zamerať na služby európskym spoločnostiam a retailovým klientom. Do roku 2022 plánuje zrušiť 18.000 pracovných miest a výrazne znížiť náklady. Vlani banka prepustila 4100 ľudí a počet jej zamestnancov klesol na 87.600. Výdavky spojené so zmenami tak negatívne ovplyvnili jej výsledky v minulom roku.



Tržby za celý minulý rok klesli o 8 % na 23,17 miliardy eur a strata pred zdanením dosiahla 2,6 miliardy eur. Deutsche Bank tiež uviedla, že po vylúčení divízií a pobočiek, ktoré predáva alebo likviduje, dosiahla za rok 2019 zisk pred zdanením 543 miliónov eur.



V poslednom kvartáli 2019 vykázala banka stratu 1,48 miliardy eur. Jej tržby v období október - december 2019 klesli o 4 % na 5,35 miliardy eur. Strata v poslednom štvrťroku zahŕňa náklady na transformáciu a reštrukturalizáciu a odstupné vo výške 1,1 miliardy eur. V decembri banka uviedla, že dosahuje pokrok pri znižovaní nákladov. Naznačila, že na financovanie zmien nepotrebuje predávať akcie.



Obavy o ziskovosť bánk v euroregióne prinútili Európsku centrálnu banku, ktorá dohliada na Deutsche Bank a ďalšie veľké banky v menovej únii, aby povzbudila fúzie v rámci posilnenia systému.



Ukazovateľ kapitálu Tier 1 Deutsche Bank sa počas 4. štvrťroka zvýšil na 13,6 %. Banka tak na konci roka 2019 pohodlne spĺňala najnovšie smernice o výške ukazovateľa Tier 1, ktorý má byť väčší ako 13 %.