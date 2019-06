Deutsche Bank vytvorí zlú banku, do ktorej presunie nevýkonné aktíva

Po vytvorení zlej banky sa nemecký veriteľ zameria na tzv. transakčné bankovníctvo a správu súkromného majetku.

Frankfurt nad Mohanom 17. júna (TASR) - Deutsche Bank (DB) plánuje zrevidovať svoje obchodné operácie. V rámci rozsiahlej reštrukturalizácie chce vytvoriť tzv. zlú banku, do ktorej presunie aktíva za desiatky miliárd eur, a zmenšiť alebo zatvoriť obchodnú a kapitálovú divíziu v USA. Uviedli to v pondelok hospodárske noviny Financial Times (FT).



Do zlej banky "zaparkuje" aktíva - po očistení od rizík - v hodnote 30 až 50 miliárd eur. Pôjde najmä o dlhodobé deriváty so zlým výkonom, uviedli FT s odvolaním sa na štyri nemenované zdroje oboznámené s plánmi banky.



Pri reštrukturalizácii sa kapitálové a úrokové divízie DB mimo kontinentálnej Európy zmenšia alebo úplne zatvoria, napísali noviny.



Podľa novín banka plánuje škrty vo svojej americkej divízii, aby upokojila akcionárov nešťastných z jej výkonu.



„Ako sme povedali 23. mája, Deutsche Bank pracuje na opatreniach na urýchlenie svojej transformácie s cieľom zlepšiť udržateľnú ziskovosť. Ak to bude potrebné, budeme aktualizovať informácie pre všetky zainteresované strany," uviedla Deutsche Bank v e-mailovom vyhlásení v reakcii na správu FT.



Riaditeľ Christian Sewing by mal oznámiť zmeny spolu s polročnými výsledkami Deutsche Bank na konci júla, dodali FT.