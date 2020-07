Deutsche Bank zaznamenala stratu, medziročne si však polepšila

Frankfurt nad Mohanom 29. júla (TASR) - Nemecká banka Deutsche Bank zaznamenala za 2. kvartál stratu napriek tomu, že sa jej podarilo zvýšiť príjmy a znížiť náklady. Na druhej strane, výsledok predstavuje podstatné zlepšenie v porovnaní s výsledkami za rovnaké obdobie minulého roka.



Deutsche Bank informovala, že za obdobie od apríla do konca júna zaznamenala čistú stratu 77 miliónov eur. Dôvodom je pokračujúca reštrukturalizácia. Oproti 2. štvrťroku 2019 to však znamená výrazné zlepšenie, keďže pred rokom strata predstavovala až 3,3 miliardy eur.



Výsledky prekonali aj odhady analytikov, ako aj odhad samotnej banky. Tá počítala s čistou kvartálnou stratou na úrovni 133 miliónov eur. Analytici oslovení agentúrou Reuters boli ešte pesimistickejší a očakávali, že strata dosiahne takmer 183 miliónov eur.



Tržby dosiahli 6,3 miliardy eur. V medziročnom porovnaní to znamená miery rast, keď pred rokom banka vykázala kvartálne tržby 6,2 miliardy eur.



"Situácia je zložitá, napriek tomu sa nám podarilo zvýšiť tržby a pokračovať v znižovaní nákladov," povedal generálny riaditeľ banky Christian Sewing, ktorého citovala agentúra DPA. Zároveň dodal, že banka je na ceste k splneniu všetkých svojich cieľov. Deutsche Bank však počíta s problémami v dôsledku pandémie nového koronavírusu a v 2. kvartáli zvýšila rezervy na krytie prípadných úverových strát. Na tento účel vyčlenila 761 miliónov eur, čo je takmer päťnásobok objemu rezerv vyčlenených v rovnakom období minulého roka.



Aj oproti 1. štvrťroku sa rezervy na krytie prípadných úverových strát zvýšili. Za prvé tri mesiace na to banka vyčlenila 506 miliónov eur.