Deutsche Bank zaznamenala v 1. kvartáli najvyšší zisk za 7 rokov

Berlín 28. apríla (TASR) - Nemecká banka Deutsche Bank sa v 1. kvartáli tohto roka vrátila k zisku, pričom jeho hodnota dosiahla sedemročné maximum. Výsledky podporil ako rast tržieb, tak výrazné znižovanie nákladov.



Deutsche Bank v stredu oznámila, že za 1. štvrťrok zaznamenala čistý zisk 908 miliónov eur, čo je najvyšší kvartálny zisk od 1. štvrťroka 2014. Na porovnanie, v rovnakom období minulého roka vykázala stratu na úrovni 43 miliónov eur. Prekonala tak očakávania analytikov, ktorí počítali so ziskom približne 600 miliónov eur.



Zisk pred zdanením dosiahol 1,6 miliardy eur, zatiaľ čo pred rokom to bolo 206 miliónov eur a upravený zisk pred zdanením predstavoval 2,2 miliardy eur. To je v porovnaní s 1. kvartálom minulého roka viac než dvojnásobok.



Banka uviedla, že k dobrým výsledkom prispelo viacero faktorov. Na jednej strane to bol rast tržieb, na druhej výrazné zníženie rezerv na krytie prípadných úverových strát, ako aj medziročný pokles nákladov. Čisté tržby dosiahli 7,23 miliardy eur oproti 6,35 miliardy eur v 1. štvrťroku minulého roka.



Banka zároveň zlepšila odhad vývoja tržieb na tento rok. Pôvodne uvádzala, že počíta "s mierne nižšími tržbami," teraz odhaduje, že "by mali byť v podstate rovnaké".