Deutsche Bank znížila prognózu rastu ekonomiky eurozóny na 4,6 %

Londýn 16. marca (TASR) - Deutsche Bank znížila prognózu rastu ekonomiky eurozóny o celý 1 percentuálny bod. Ako dôvod uviedla protipandemické reštrikcie a ich následky. Predpovede pre Britániu, USA a Indiu, naopak, zvýšila.



Deutsche Bank aktuálne počíta v tomto roku so zvýšením hrubého domáceho produktu (HDP) eurozóny o 4,6 %, pričom ešte v novembri očakávala 5,6 %. Britský HDP by mal podľa banky tento rok stúpnuť až o 5,7 %, a nie o 4,6 %.



"Vďaka excelentnému očkovaciemu programu Spojeného kráľovstva by sme mohli vidieť postupné uvoľňovanie reštrikcií počas 1. polroka, čoho výsledkom by mohol byť veľmi silný rast v 2. kvartáli a robustný 3. kvartáli," uviedla Deutsche Bank. Experti banky dodali, že to by znamenalo, že britský HDP by sa dostal na 98 % úrovne spred pandémie.



Pre USA banka zvýšila prognózu rastu až na 6,6 % zo 4 % a pre Indiu na 10,2 % zo 7,9 %. Deutsche Bank aktuálne počíta s expanziou globálnej ekonomiky v tomto roku o 6,8 %.