Deutsche Bank zvýšila čistý zisk v 2. kvartáli o viac než polovicu

Frankfurt nad Mohanom 27. júla (TASR) - Najväčšia nemecká banka Deutsche Bank oznámila za 2. kvartál čistý zisk vyše miliardy eur, čo znamená jeho zvýšenie o viac než polovicu. Výsledky, ktorými banka prekonala očakávania, podporila najmä divízia investičného bankovníctva. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a serveru RTTNews.



Deutsche Bank v stredu uviedla, že v 2. štvrťroku dosiahla čistý zisk 1,05 miliardy eur. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka to predstavuje rast o 51 %. Banka zároveň prekonala očakávania analytikov, ktorí počítali s čistým ziskom na úrovni 788 miliónov eur. Pre Deutsche Bank to znamená zisk už ôsmy kvartál po sebe, čo je výrazný obrat po rokoch strát.



Zisk pred zdanením dosiahol 1,55 miliardy eur. V medziročnom porovnaní to predstavuje rast o 33 % a zároveň najvyšší zisk pred zdanením za 2. štvrťrok od roku 2011.



Čisté tržby oznámila Deutsche Bank na úrovni 6,65 miliardy eur. Oproti 2. kvartálu minulého roka sa tak zvýšili o 7 %.



Výsledky za 2. štvrťrok výrazne ovplyvnila divízia investičného bankovníctva. Jej tržby sa v porovnaní s 2. štvrťrokom 2021 zvýšili o 11 %.