Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 29. január 2026Meniny má Gašpar
< sekcia Ekonomika

Deutsche Banka dosiahla v roku 2025 rekordný zisk pred zdanením

.
Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk

V porovnaní s rokom 2024, keď výsledok negatívne ovplyvnili vysoké rezervy na právne spory, sa zisk zvýšil o 84 %. Tržby v minulom roku vzrástli o 7 % na 32,1 miliardy eur.

Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 29. januára (TASR) - Najväčšia nemecká banka Deutsche Bank dosiahla v roku 2025 rekordný zisk pred zdanením vo výške 9,7 miliardy eur. V porovnaní s rokom 2024, keď výsledok negatívne ovplyvnili vysoké rezervy na právne spory, sa zisk zvýšil o 84 %. Tržby v minulom roku vzrástli o 7 % na 32,1 miliardy eur, oznámila spoločnosť vo štvrtok. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a Reuters.

„Dosiahli sme všetky naše finančné ciele na rok 2025,“ uviedol vo vyhlásení generálny riaditeľ Deutsche Bank Christian Sewing, pričom zopakoval, že cieľom banky je stať sa „európskym šampiónom“. Zisky v hlavných divíziách banky vrátane investičného bankovníctva a správy aktív výrazne vzrástli. Spoločnosť zároveň schválila spätné odkupy akcií v hodnote jednej miliardy eur. V roku 2026 očakáva rast tržieb na približne 33 miliárd eur.
.

Neprehliadnite

Prezident víta vládne rozhodnutie nepristúpiť k Rade mieru

MADZIN: Splnený sen hrať proti takým značkám a na takých miestach

REBRÍČEK VŠ: Ktorá technická univerzita je na Slovensku najlepšia?

Prezident SR vymenoval v stredu 25 nových sudcov