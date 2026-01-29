< sekcia Ekonomika
Deutsche Banka dosiahla v roku 2025 rekordný zisk pred zdanením
V porovnaní s rokom 2024, keď výsledok negatívne ovplyvnili vysoké rezervy na právne spory, sa zisk zvýšil o 84 %. Tržby v minulom roku vzrástli o 7 % na 32,1 miliardy eur.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 29. januára (TASR) - Najväčšia nemecká banka Deutsche Bank dosiahla v roku 2025 rekordný zisk pred zdanením vo výške 9,7 miliardy eur. V porovnaní s rokom 2024, keď výsledok negatívne ovplyvnili vysoké rezervy na právne spory, sa zisk zvýšil o 84 %. Tržby v minulom roku vzrástli o 7 % na 32,1 miliardy eur, oznámila spoločnosť vo štvrtok. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a Reuters.
„Dosiahli sme všetky naše finančné ciele na rok 2025,“ uviedol vo vyhlásení generálny riaditeľ Deutsche Bank Christian Sewing, pričom zopakoval, že cieľom banky je stať sa „európskym šampiónom“. Zisky v hlavných divíziách banky vrátane investičného bankovníctva a správy aktív výrazne vzrástli. Spoločnosť zároveň schválila spätné odkupy akcií v hodnote jednej miliardy eur. V roku 2026 očakáva rast tržieb na približne 33 miliárd eur.
