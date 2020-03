Deutsche Post DHL vo 4. kvartáli vzrástol, varuje pred vplyvom vírusu

Frankfurt nad Mohanom 10. marca (TASR) - Čistý zisk nemeckej Deutsche Post DHL vo 4. štvrťroku 2019 vzrástol, ale upozornila, že epidémia koronavírusu môže významne ovplyvniť niektoré jej divízie a výhľad na rok 2020.



Čistý zisk najväčšej poštovej a doručovateľskej spoločnosti v Európe sa za tri mesiace do konca decembra 2019 zvýšil o 5,5 % na 858 miliónov eur. Tržby vzrástli medziročne o 0,2 % na 16,96 miliardy eur.



Vedenie navrhlo zvýšiť dividendu na 1,25 eura na akciu z 1,15 eura za predchádzajúci rok.



Pri pohľade do budúcnosti spoločnosť uviedla, že doterajšia prognóza pre tento rok zatiaľ nezahŕňa možné účinky koronavírusu na jej podnikanie. Jeho dôsledkom však nebude možné sa vyhnúť. Na druhej strane je príliš skoro na to, aby bolo možné posúdiť finančný dosah epidémie, uviedol generálny riaditeľ Frank Appel.