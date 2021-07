Deutsche Post DHL zlepšila prognózu celoročného zisku EBIT

Berlín 7. júla (TASR) - Nemecká doručovateľská spoločnosť Deutsche Post DHL zlepšila prognózu vývoja tohtoročného zisku pred úrokmi a daňami (EBIT). Najnovšie odhady oznámila po tom, ako zverejnila predbežné výsledky EBIT za 2. kvartál tohto roka.



Spoločnosť uviedla, že zisk pred úrokmi a daňami dosiahol v 2. kvartáli predbežne 2,075 miliardy eur. To je výrazný rast v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka, keď EBIT predstavoval 912 miliónov eur.



Zároveň zverejnila novú prognózu pre celoročný EBIT. Ako uviedla, mal by dosiahnuť 7 miliárd eur, zatiaľ čo pôvodne počítala s EBIT za rok 2021 na úrovni 6,7 miliardy eur. Je to ďalšie zlepšenie prognózy, keďže už odhad na úrovni 6,7 miliardy eur predstavoval vylepšenie pôvodného odhadu. Ten prvý uvádzal celoročný EBIT "výrazne nad" 5,6 miliardy eur.