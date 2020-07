Deutsche Telekom a SAP majú vyvinúť aplikáciu fungujúcu v celej EÚ

Kolín nad Rýnom 31. júla (TASR) - Nemecký telekomunikačný gigant Deutsche Telekom a nemecká softvérová firma SAP v piatok informovali, že Európska komisia (EK) ich požiadala o vytvorenie platformy, ktorá by spájala všetky aplikácie upozorňujúce na riziko nákazy koronavírusom a existujúce v členských štátoch EÚ.



Zmluva s EK je "takmer hotová", potvrdil hovorca spoločnosti Deutsche Telekom pre agentúru DPA.



Táto platforma by mala umožniť vzájomnú komunikáciu sledovacích aplikácií, ktoré už v rôznych krajinách EÚ existujú, a to tak, aby výstraha o možnom kontakte alebo blízkosti nakazenej osoby fungovala aj za hranicami domovského štátu používateľa.



Projekt by spočiatku zahŕňal krajiny, ktoré používajú podobné decentralizované riešenia na ukladanie údajov ako nemecká aplikácia. Takýmto sú napríklad Holandsko, Rakúsko alebo Dánsko, písal nemecký týždenník Wirtschaftswoche.



Nemeckú varovnú aplikáciu pred rizikom kontaktu s osobou nakazenou koronavírusom vyvinuli spoločnosti Telekom a SAP. Nedávno v aplikácii detekovali technické problémy, ktoré však boli už medzičasom odstránené, uviedla DPA.



Inštitút Roberta Kocha (RKI), spolkový ústav pre kontrolu a prevenciu chorôb so sídlom v Berlíne, v polovici júla informoval, že nemecká aplikácia zaznamenala 16 milónov dobrovoľných stiahnutí do mobilných telefónov.



DPA dodala, že varovné aplikácie jednotlivých štátov nateraz nie sú schopné komunikovať "cez hranice".