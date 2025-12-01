< sekcia Ekonomika
Deutsche Telekom a Schwarz Group plánujú vybudovať gigatováreň na AI
Spoločnosti Telekom a Schwarz Group už zintenzívnili svoje úsilie v oblasti dátových centier s umelou inteligenciou a spoločný projekt to má ešte zrýchliť.
Autor TASR
Düsseldorf 1. decembra (TASR) - Deutsche Telekom a Schwarz Group, materská spoločnosť siete supermarketov Lidl, chcú spojiť sily a vybudovať v Nemecku rozsiahle dátové centrum s umelou inteligenciou (AI). TASR o tom informuje na základe správ DPA a Reuters.
Podľa denníka Handelsblatt obe spoločnosti rokujú o výstavbe gigatovárne, veľkého dátového centra, s pomocou financií od Európskej únie (EÚ). Pripojiť by sa mohol aj kanadský investor, pričom Handelsblatt tvrdí, že rokovania sú už v pokročilom štádiu.
„Gigatováreň s umelou inteligenciou“ je zariadenie navrhnuté špeciálne na podporu rozsiahlych výpočtových potrieb AI.
Hovorca Telekomu v tejto súvislosti uviedol, že spoločnosť má zásadný záujem o „gigatovárne“. Nechcel sa však vyjadriť ku konkrétnemu prípadu a hovorca spoločnosti Schwarz sa takisto odmietol vyjadriť.
V digitálnom veku sa požiadavky na dáta masívne zvyšujú. Aplikácie umelej inteligencie vyvolávajú obrovský hlad po dátach, a to aj na trénovanie svojich jazykových modelov. To si vyžaduje výstavbu nových dátových centier v Nemecku alebo v iných krajinách EÚ, čím sa Európa stane menej závislou od USA.
Spoločnosti Telekom a Schwarz Group už zintenzívnili svoje úsilie v oblasti dátových centier s umelou inteligenciou a spoločný projekt to má ešte zrýchliť.
Začiatkom novembra Telekom oznámil, že vo veľkom rozsahu vstúpi do výstavby a prevádzky dátových centier s umelou inteligenciou.
V polovici novembra začala skupina Schwarz Group s výstavbou dátového centra vo východnom Nemecku.
