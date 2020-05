Deutsche Telekom oznámil nárast čistého zisku v 1. štvrťroku 2020

Berlín 14. mája (TASR) - Nemecký telekomunikačný gigant Deutsche Telekom (DT) vo štvrtok oznámil nárast čistého zisku v 1. štvrťroku 2020 o takmer 2 % vďaka vyšším príjmom v USA a Nemecku.



Konkrétne čistý zisk DT sa za tri mesiace do konca marca 2020 zvýšil o 1,8 % na 916 miliónov eur z 900 miliónov eur v 1. štvrťroku 2019.



Upravený zisk pred úrokmi, daňami, odpismi, amortizáciou a bez lízingov (EBITDAaL), čo je preferovaný ukazovateľ spoločnosti, vzrástol v sledovanom období na 6,54 miliardy eur z vlaňajších 5,94 miliardy eur. Tržby DT stúpli na 19,94 miliardy eur z 19,49 miliardy eur.



Spoločnosť DT očakáva, že pandémia nového koronavírusu bude mať len obmedzený vplyv na jej príjmy, a potvrdila svoje usmernenia na rok 2020. V tomto roku tak počíta so zvýšením tržieb a s EBITDAaL na úrovni približne 25,5 miliardy eur.



„Deutsche Telekom je kotvou stability v globálnej kríze,“ uviedol generálny riaditeľ Tim Höttges.



DT zverejnil tieto výsledky takmer mesiac po tom, ako spolu s T-Mobile US dokončili prevzatie Sprint Corp. v USA po takmer dvojročnom zápase s tamojšími federálnymi a štátnymi úradmi.