Deutsche Telekom potvrdil dividendu 60 centov na akciu

Bonn 1. apríla (TASR) - Nemecký telekomunikačný gigant Deutsche Telekom (DT) vo štvrtok potvrdil svoje vyhliadky na súčasný finančný rok pred výročným valným zhromaždením, na ktorom sa očakáva, že investori požiadajú o prehodnotenie jeho dividendovej politiky vzhľadom na silné výsledky za minulý rok.



Upravený zisk celej skupiny pred úrokmi, zdanením, odpismi, amortizáciou a bez lízingov (EBITDA AL), preferovaný ukazovateľ ziskovosti spoločnosti, sa v minulom roku zvýšil až o 42 % na 35 miliárd eur.



Telekomunikačná skupina so sídlom v Bonne potvrdila, že v tomto roku očakávala nárast EBITDA AL na 37 miliárd eur, zatiaľ čo jej hotovostný tok by mal dosiahnuť 8 miliárd eur.



Deutsche Telekom navrhol za minulý rok nezmenenú dividendu vo výške 60 centov na akciu. O dividende sa bude hlasovať na valnom zhromaždení, ktoré sa už druhýkrát uskutoční on-line pre pandémiu nového koronavírusu.



Nezmenená dividenda nahnevala niektorých investorov. Očakáva sa, že budú požadovať vyššie platby po lepších výsledkoch v minulom roku, ku ktorým výrazne prispela americká divízia T-Mobile po prevzatí menšieho konkurenta Sprint.



Deutsche Telekom zároveň oznámil sprísnenie svojich cieľov v oblasti ochrany podnebia. "Zaviazali sme sa znížiť do roku 2030 emisie oxidu uhličitého (CO2) o 90 %. Teraz sme zistili, že dosiahneme redukciu o 100 %. A urobíme to do roku 2025," uviedol výkonný riaditeľ Tim Höttges.