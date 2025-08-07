< sekcia Ekonomika
Deutsche Telekom vykázal nárast tržieb aj zisku v 2. štvrťroku
A zároveň už druhýkrát v tomto roku zvýšila svoj výhľad na celý rok 2025.
Autor TASR
Bonn 7. augusta (TASR) - Nemecká telekomunikačná spoločnosť Deutsche Telekom vo štvrtok oznámila nárast zisku aj tržieb v 2. štvrťroku 2025. A zároveň už druhýkrát v tomto roku zvýšila svoj výhľad na celý rok 2025. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a RTTNews.
Čistý zisk Deutsche Telekom za tri mesiace do konca júna vzrástol o 25,2 % na 2,62 miliardy eur z 2,09 miliardy eur v minulom roku.
Upravený zisk pred úrokmi, zdanením, odpismi, amortizáciou a lízingom (EBITDA AL) v sledovanom období vzrástol o 1,7 % na 11 miliárd eur z 10,82 miliardy eur v minulom roku.
Upravený zisk pred úrokmi, zdanením, odpismi, amortizáciou (EBITDA) sa zvýšil o 0,9 % na 12,53 miliardy eur.
Celkové tržby vzrástli o 1 % na 28,67 miliardy eur z 28,39 miliardy eur v predchádzajúcom roku.
Deutsche Telekom, ktorý je najväčším európskym poskytovateľom telekomunikačných služieb z hľadiska trhovej kapitalizácie a vlastní aj T-Mobile US, sa snaží tiež získať podporu Európskej únie na vybudovanie centra pre spracovanie údajov s umelou inteligenciou v Nemecku.
Skupina vo štvrtok mierne zvýšila svoj výhľad zisku na rok 2025 a teraz očakáva, že upravený zisk EBITDA AL za tento rok dosiahne viac ako 45 miliárd eur namiesto predchádzajúceho odhadu „okolo 45 miliárd eur“.
Nové usmernenie prichádza po tom, čo jej dcérska spoločnosť T-Mobile US, kótovaná na burze v New Yorku, v júli zvýšila svoju ročnú prognózu pre nárast zákazníkov paušálnych služieb po tom, čo v 2. štvrťroku získala viac predplatiteľov, ako sa očakávalo.
Čistý zisk Deutsche Telekom za tri mesiace do konca júna vzrástol o 25,2 % na 2,62 miliardy eur z 2,09 miliardy eur v minulom roku.
Upravený zisk pred úrokmi, zdanením, odpismi, amortizáciou a lízingom (EBITDA AL) v sledovanom období vzrástol o 1,7 % na 11 miliárd eur z 10,82 miliardy eur v minulom roku.
Upravený zisk pred úrokmi, zdanením, odpismi, amortizáciou (EBITDA) sa zvýšil o 0,9 % na 12,53 miliardy eur.
Celkové tržby vzrástli o 1 % na 28,67 miliardy eur z 28,39 miliardy eur v predchádzajúcom roku.
Deutsche Telekom, ktorý je najväčším európskym poskytovateľom telekomunikačných služieb z hľadiska trhovej kapitalizácie a vlastní aj T-Mobile US, sa snaží tiež získať podporu Európskej únie na vybudovanie centra pre spracovanie údajov s umelou inteligenciou v Nemecku.
Skupina vo štvrtok mierne zvýšila svoj výhľad zisku na rok 2025 a teraz očakáva, že upravený zisk EBITDA AL za tento rok dosiahne viac ako 45 miliárd eur namiesto predchádzajúceho odhadu „okolo 45 miliárd eur“.
Nové usmernenie prichádza po tom, čo jej dcérska spoločnosť T-Mobile US, kótovaná na burze v New Yorku, v júli zvýšila svoju ročnú prognózu pre nárast zákazníkov paušálnych služieb po tom, čo v 2. štvrťroku získala viac predplatiteľov, ako sa očakávalo.