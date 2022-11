Deutsche Telekom vykázal v 3. kvartáli prudký rast zisku

Berlín 10. novembra (TASR) - Nemecký telekomunikačný koncern Deutsche Telekom zaznamenal v 3. štvrťroku vysoký rast čistého aj upraveného zisku, k čomu prispelo posilnenie kurzu dolára a americká divízia firmy T-Mobile, ktorá zvýšila počty zákazníkov. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a portálu RTTNews.



Deutsche Telekom vo štvrtok uviedol, že jeho čistý zisk za 3. štvrťrok dosiahol 1,58 miliardy eur. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka to znamená rast o 77,5 %. Zisk upravený o mimoriadne položky dosiahol 2,41 miliardy eur, čo v medziročnom porovnaní predstavuje rast takmer o 84 %.



Tržby sa zvýšili o 8,8 % na 29 miliárd eur, pričom do výsledkov výrazne zasiahli kurzové vplyvy. Bez ich započítania sa tržby Deutsche Telekom zvýšili iba o 0,5 %.



Kľúčový upravený zisk pred úrokmi, daňami a odpismi po lízingu (EBITDA AL) dosiahol 10,5 miliardy eur. Oproti 3. kvartálu 2021 to predstavuje rast o 8,5 %.



V reakcii na dobré výsledky za 3. štvrťrok Deutsche Telekom zlepšil odhad zisku za celý rok, už tretíkrát od začiatku roka. Spoločnosť najnovšie uviedla, že upravený EBITDA AL na organickej báze dosiahne tento rok viac než 37 miliárd eur. Pôvodne odhadovala, že to bude okolo 37 miliárd eur. Upravený zisk na akciu by mal za celý rok predstavovať viac než 1,50 USD. Pôvodne firma počítala s týmto ziskom na úrovni tesne nad 1,25 USD/akcia.