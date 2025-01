Deväť z desiatich nových áut predaných v Nórsku bolo plne elektrických

Oslo 2. januára (TASR) - Deväť z desiatich nových áut predaných v Nórsku v minulom roku bolo plne batériových, čím sa krajina priblížila k svojmu cieľu, aby do roka 2025 pribúdali na cestách len elektrické autá. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Plne elektrické vozidlá predstavovali 88,9 % nových automobilov predaných v roku 2024, pričom v roku 2023 to bolo 82,4 %, oznámila vo štvrtok Nórska cestná federácia (OFV). Najpredávanejšími značkami bola Tesla, po ktorej nasledovali Volkswagen a Toyota. Škandinávska krajina bohatá na ropu zaťažuje predaj benzínových a naftových áut vysokými daňami, zatiaľ čo dopyt po elektromobiloch podporuje rôznymi úľavami.



Podiel plne batériových elektromobilov na cestách v Nórsku sa do konca roka 2024 zvýšil na 28,6 % a predbehol tak čisto benzínové autá.