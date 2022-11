Developer China Evergrande predal pozemok na svoje sídlo za 1 mld. eur

Peking 28. novembra (TASR) - S finančnými problémami zápasiaci developerský koncern China Evergrande predal pozemok v juhočínskom meste Šen-čen, na ktorom malo pôvodne stáť jeho sídlo, a to zhruba za 1 miliardu eur. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Realitný gigant sa dostal do existenčných problémov, keď doplatil na kroky vlády v minulých rokoch proti špekuláciám v realitnom sektore. Spoločnosť, ktorej dlh ku koncu minulého roka dosahoval približne 300 miliárd USD (289,16 miliardy eur), preto začala postupne predávať svoje aktíva. Aj s tým má v ostatných mesiacoch problémy, momentálne sa jej však podľa oficiálnych dokumentov o realitnom transfere podarilo predať pozemok vo štvrti Nan-šan v Šen-čene s rozlohou 10.377 štvorcových metrov. Ten získala firma Shenzhen Anhe No. 1 Real Estate Development za 7,5 miliardy jüanov (1,01 miliardy eur).



Realitná kríza v Číne, ktorá vypukla po tom, ako Peking obmedzil v roku 2020 vysoké úvery v realitnom sektore, zasiahla okrem China Evergrande aj ďalšie developerské firmy, od najväčších po najmenšie. Časť z nich nie je schopná splácať dlhy, ďalšie majú problém získať nových investorov. Mnohé z nich vrátane Evergrande nedokončili rozostavané projekty, čo vyvolalo protesty zo strany budúcich majiteľov, ktorí odmietli platiť hypotéky. Čínsky bankový regulátor preto v novembri predstavil viacero opatrení na podporu realitného sektora vrátane úverovej podpory developerov vo finančných problémoch, aby tak zabezpečil dokončenie rozostavaných projektov a ich odovzdanie.



(1 EUR = 7,4425 CNY, 1 EUR = 1,0375 USD)