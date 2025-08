Developer plánuje postaviť pri piešťanskej Lodenici obytné domy

Piešťany 6. augusta (TASR) - Developer plánuje postaviť neďaleko piešťanskej Lodenice obytné domy s predzáhradkami približne za 26 miliónov eur. Projekt počíta aj so spoločnou podzemnou garážou. Navrhovateľ je povinný spracovať zámer pre potreby zisťovacieho konania posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA). Vyplýva to zo zámeru zverejneného na enviroportáli.



Cieľom návrhu je funkčné a priestorové využitie navrhovaných pozemkov spolu s vytvorením zázemia na trávenie voľného času v podobe komunitných, relaxačných a športových priestorov pre obyvateľov. Súčasťou je tiež revitalizácia územia a plné začlenenie do štruktúry mesta a realizácia plôch so zeleňou, zabezpečujúcich zdravé mikroklimatické podmienky.



Bytové domy majú mať päť podlaží celkovo s 15 bytmi. Sú navrhnuté v súlade s platným územným plánom. Podľa platného Územného plánu mesta Piešťany sú tieto pozemky určené ako plochy všeobecného bývania. Výstavba je plánovaná na nevyužívaných pozemkoch v južnej časti mesta s rozlohou 8377,37 štvorcového metra.



Nad severnou časťou riešeného územia je plánovaná výstavba cesty druhej triedy Piešťany - Južný obchvat. Zo severu sa nachádzajú nevyužívané pozemky, kde je pripravovaný investičný zámer v podobe hotela a termálneho bazéna, z východnej strany lemuje pozemok Rekreačná ulica a z južnej strany je cesta patriaca k bytom. Zo západnej strany sa nachádzajú rodinné domy a garáže.



Príslušným orgánom na posudzovanie vplyvu navrhovanej činnosti na životné prostredie bude Okresný úrad Piešťany, odbor starostlivosti o životné prostredie.