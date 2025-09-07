< sekcia Ekonomika
Developer pokračuje v obnove OD Dunaj a Domu odievania v Bratislave
Budovy budú navzájom prepojené vrchnými poschodiami, zároveň však bude prepojené aj Námestie SNP s Nedbalovou ulicou cez átrium.
Bratislava 7. septembra (TASR) - Spoločnosť CTP Slovakia pokračuje v rekonštrukcii Obchodného domu (OD) Dunaj na Námestí SNP v Bratislave, niekdajšieho OD Brouk a Babka. Rovnako tak v obnove jeho dvojičky - Domu odievania, ktorý bol s OD Dunaj prepojený od severozápadu od roku 1985. Oba objekty už majú opláštenie, ktoré sa podobá na pôvodnú architektúru, práce sa dostávajú do fázy úprav interiéru. Pre TASR to uviedol Ivan Šimo z CTP Slovakia.
„K rekonštrukcii pristupujeme veľmi zodpovedne, seriózne a práce prebiehajú podľa plánu, teda po dôkladnej konzultácii so všetkými odborníkmi a profesiami,“ skonštatoval Šimo s tým, že budova Brouk a Babka je národnou kultúrnou pamiatkou a zároveň bola dokončená ešte v roku 1936.
Priznal, že v priebehu rekonštrukcie oboch objektov odhalili viaceré stavebno-technické úskalia, ktorých riešenie malo vplyv na termín dokončenia. Množstvo zmien si podľa neho vyžiadali pamiatkari, architekti a projektanti. Ubezpečil však, že všetky sú v súlade s podobou rekonštrukcie, ako aj záväzkom pristúpiť k rekonštrukcii s maximálnym ohľadom na genius loci a pôvodnú architektúru.
„Našou ambíciou je do konca roka dokončiť hrubé stavebné práce, najmä v exteriéri oboch ikonických budov. Finalizácia rekonštrukcie je odhadovaná na prelom prvého a druhého kvartálu roku 2026,“ poznamenal Šimo. V súčasnosti podľa neho prebieha kontrahovanie budúcich nájomníkov do administratívnych a coworkingových častí oboch budov, ale tiež rekonštrukcia technologického zázemia.
Budovy budú navzájom prepojené vrchnými poschodiami, zároveň však bude prepojené aj Námestie SNP s Nedbalovou ulicou cez átrium. Má ísť o nový miestotvorný prvok. Administratívna funkcionalita budovy Dunaj bude prevažovať, dopĺňať ju majú priestory rezidenčného charakteru určené na prenájom.
OD Dunaj, ktorého autorom je architekt Christian Ludwig, patrí k vrcholným dielam funkcionalizmu na Slovensku. So stavbou sa začalo 1. apríla a skončilo sa 15. augusta 1936. Otvorený bol 1. septembra 1936, teda len päť mesiacov po začatí výstavby. Dom odievania bol postavený v rokoch 1975 až 1985 podľa návrhu Petra Minaroviča a Jána Bahnu. Otvorený bol 4. apríla 1985. Budovu "dostali" Bratislavčania ako darček k 40. výročiu oslobodenia Bratislavy. OD Dunaj a Dom odievania vlastní spoločnosť CTP Invest SK od roku 2015.
