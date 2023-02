OTS: Developer sa bráni voči uverejneným informáciám

Bratislava 15. februára (OTS) - Spoločnosť VI GROUP Septimo s.r.o. , sa rozhodla brániť voči zverejneným informáciám zo strany MČ Bratislava – Petržalka (ďalej len „MČ Petržalka“), týkajúce sa polyfunkčnej budovy, postavenej na území bývalého priemyselného parku Matador.V roku 2017 začala spoločnosť projektovať polyfunkčný nebytový dom s názvom Polyfunkčný objekt Septimo 2 - Offices , ktorý by do tejto oblasti priniesol nové pracovné príležitosti. V tomto období ešte nikto netušil, ako nasledujúce krízy ovplyvnia plán predaja a znížia dopyt po administratívnych priestoroch.Na vytvorenie všetkých potrebných podkladov, webovej stránky či marketingu vynaložila spoločnosť nemalé finančné prostriedky. Zmenou obchodnej stratégie ponúkala priestory nielen na odkúpenie, ale aj na prenájom. Záujem zo strany kupujúcich sa aj napriek tomuto úsiliu nezvýšil.Spoločnosť sa preto rozhodla konať a síce zmeniť funkciu stavby, pričom východiskovým podkladom pre takúto zmenu je záväzné súhlasné stanovisko Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava. Súhlasným záväzným stanoviskom bol potvrdený súlad zamýšľanej zmeny funkcie stavby s územným plánom. V následnom kroku, a to na základe právoplatného rozhodnutia Okresného úradu Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky, došlo k povoleniu zmeny stavby a k premenovaniu stavby na Polyfunkčný objekt Septimo 2 – II. Etapa Po zrealizovaní prác spočívajúcich v samotnej zmene funkcie, developer VI GROUP Septimo s.r.o. koncom minulého roka 2022, podal návrh na kolaudáciu svojej stavby s názvom Polyfunkčný objekt Septimo 2 – II. Etapa.MČ Petržalka však svojou nečinnosťou spôsobila prieťahy v kolaudačnom konaní, pretože podľa zákona sa k predmetnej veci mala vyjadriť najneskôr do 30 dní, v zvlášť zložitých prípadoch najneskôr do 60 dní.V každom prípade, ak mestská časť túto zákonom stanovenú 30 dňovú lehotu nemohla z objektívnych dôvodov dodržať alebo predloženú žiadosť navrhovateľa považovala za neúplnú, mala o tom stavebníka bez zbytočného odkladu upovedomiť, čo sa nestalo.Vzhľadom k tomu, že v kolaudačnom konaní tohto času dochádza k zbytočným prieťahom v konaní, podal žiadateľ urgenciu a žiadosť o okamžité konanie a rozhodnutie vo veci. V prípade, ak sa tak neudeje v nasledujúcich dňoch, vykoná VI GROUP Septimo s.r.o. potrebné právne kroky smerujúce k vyvodeniu následkov za nerešpektovanie zákona.Nerešpektovanie platných právnych predpisov, môže mať pre MČ Petržalka dopad aj v rovine finančnej, ak sa spoločnosť VI GROUP Septimo s.r.o. rozhodne uplatniť nárok na náhradu škody, a to ako skutočnej škody, tak aj nemajetkovej ujmy, čo v konečnom dôsledku zaťaží rozpočet mestskej časti, a teda na následky nedodržiavania zákonov sa poskladajú obyvatelia MČ Petržalka.Na počiatku zrodu skupiny obchodných spoločností pôsobiacich pod názvom VI GROUP bola obchodná spoločnosť, ktorá pôsobí na slovenskom trhu takmer 18 rokov. Založili ju bratia architekti a urbanisti - Ing. arch. Richard a Ing. arch. Juraj Duškovci. Počas ich dlhoročného pôsobenia vytvorili stabilnú stredoeurópsku značku orientovanú na vlastné developerské projekty napr. Matadorka Panónka a iné. V súčasnosti pôsobia spoločnosti pod názvom VI GROUP nielen na Slovensku, ale už aj v Česku, Poľsku a Ukrajine.UPOZORNENIE: Upozorňujeme čitateľov, že materiály označené skratkou OTS sú poskytované v rámci Originálnej textovej služby a za ich obsah nesie zodpovednosť zadávateľ.