Development Summit už 18. apríla

V prvom bloku budú diskutovať:



- Ing. Martin Hypký, MBA – predseda Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR

- Ing. Martin Chren – starosta mestskej časti Bratislava-Ružinov a šéf expertného tímu ZMOS pre stavebnú legislatívu

- Juraj Nevolník – výkonný riaditeľ Penta Real Estate Slovensko

- JUDr. Tatiana Prokopová – Office Managing Partner Squire Patton Boggs

- Mgr. Ján Mazúr PhD. – riaditeľ Metropolitného inštitútu Bratislavy

Do druhého bloku sme pozvali nasledovných spíkrov:



- Ing. Peter Murín – Senior Development Manager Cresco CRESCO REAL ESTATE

- Ing. Martin Marko – obchodný riaditeľ Immocap

- Ing. Róbert Tenczer – riaditeľ oddelenia komerčných nehnuteľností JTRE

Rezidenčnému trhu sa v treťom bloku budú venovať:



- Milan Murcko MSc, MBA – generálny riaditeľ a predseda predstavenstva YIT Slovakia

- Luboš Čema – podpredseda Inštitútu urbánneho rozvoja a projektový manažér, IURIS INVEST

- Ing. Tomáš Lamprecht (generálny riaditeľ Štátneho fondu rozvoja bývania)

- Ing. Pavel Pelikán (výkonný riaditeľ a podpredseda predstavenstva JTRE)

Bratislava 4. apríla (OTS) - Dôležité otázky, na ktoré sa odpovede nehľadajú ľahko. To však neodrádza spíkrov 4. ročníka odbornej konferencie Development Summit, ktorí predmetné témy rozoberú do najmenších detailov.Všetci tí, ktorí sa aprílovej konferencie v bratislavskom Radisson Blu Carlton Hotel zúčastnia, budú poznať odpovede na všetko, čo s tohtoročnými témami súvisí. V niečom sa dokonca nadviaže na minulý rok, ktorý dopadol nad očakávania.Náročný proces prípravy dlho očakávaných zákonov o územnom plánovaní a výstavbe sa nekončí ich zverejnením a aprílom 2024, keď majú vstúpiť do platnosti. Nová legislatíva prináša výzvy aj pre Bratislavu, ktorá sa pripravuje na nové postupy a krátke zákonné lehoty. Všetkých zaiste zaujíma, či sa konečne zrýchli povoľovanie stavieb.Nie je to však len o tom. Silnejú hlasy z rôznych strán, ktoré čoraz častejšie opakujú pojem – verejný záujem. Na zástupcov samosprávy sa s tým odvolávajú občianski aktivisti, ale aj developeri. Územný plán je totiž základom koordinovaného rozvoja území. Skutočnosť, že má odrážať verejný záujem, je pri jeho tvorbe a aktualizáciách nevyhnutná. Ako sa na to pozerajú právnici, urbanisti či odborníci zo samosprávy? Na Development Summite zaznejú názory tých najpovolanejších vo svojich odboroch.Sme svedkami nového trendu? Developeri postupne prehodnocujú svoje administratívne projekty. Aj v prípade Sky Park Tower sa kancelárie stali minulosťou. Namiesto biznisu a pobočiek či sídiel firiem sa tam bude bývať. Dôvod je prostý. Zmena účelu budovy súvisí so zmenami na trhu administratívnych budov. Čo však bude nasledovať ďalej?Je tento proces už ukončený, alebo čaká administratívu ešte búrlivé obdobie, na čo bude mať bezpochyby vplyv súčasná geopolitická situácia, inflácie a energetická kríza. Súčet týchto faktorov prakticky mení dianie a životy ľudí na celom Slovensku. O vyhliadkach do budúcnosti budú počas 4. ročníka odbornej konferencie hovoriť developeri aj nájomcovia.Kúpiť či nekúpiť byt v súčasnej situácii? Otázka, ktorá sa už toľko opakuje, že môže zľudovieť ako známe Hamletové slová „Byť či nebyť?“ od Williama Shakespeara. Trh s bytmi zažil v posledných mesiacoch značné otrasy. Úroky hypoték sa pohli, ceny bytov stagnujú, ľudia prestali kupovať. A to napriek tomu, že inflácia je vysoká a ceny vstupov stále rastú.Ako to zvládnu developeri? Rozbehne sa opäť rezidenčný trh? Budú byty lacnejšie? Alebo skôr nastane posun k nájomnému bývaniu?