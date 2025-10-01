< sekcia Ekonomika
Deviata tranža pomoci EÚ pre Ukrajinu pôjde aj na nákup dronov
Európska komisia (EK) v stredu oznámila, že vyplatila v poradí už deviatu tranžu svojej mimoriadnej makrofinančnej pomoci Ukrajine v hodnote štyroch miliárd eur.
Autor TASR
Brusel 1. októbra (TASR) - Európska komisia (EK) v stredu oznámila, že vyplatila v poradí už deviatu tranžu svojej mimoriadnej makrofinančnej pomoci Ukrajine v hodnote štyroch miliárd eur, z ktorej dve miliardy by mali ísť na drony pre obranu. Informuje o tom bruselský spravodajca TASR.
Komisia pripomenula, že EÚ touto tranžou ešte viac posilnila svoju úlohu najväčšieho finančného darcu od začiatku ruskej vojny proti Ukrajine. Doterajšia celková podpora sa blíži k 178 miliardám eur.
Celková makrofinančná pomoc predstavuje 18,1 miliardy eur a predstavuje príspevok EÚ k iniciatíve mimoriadnych úverov na zrýchlenie príjmov (ERA) vedenej skupinou G7. Spoločným cieľom G7 a EÚ je poskytnúť Ukrajine finančnú podporu vo výške približne 45 miliárd eur.
Stredajšou platbou celková podpora EK pre Ukrajinu v rámci tejto makrofinančnej pomoci od začiatku roka 2025 dosahuje 14 miliárd eur.
Najnovšia platba vo výške štyroch miliárd eur zahŕňa počiatočnú sumu tri miliardy eur, ktorá sa pridáva k miliarde eur, ktorá je už naplánovaná na toto obdobie. Táto podpora pomôže Ukrajine uspokojiť jej rastúce finančné potreby pri spravovaní riadenia štátu a takisto potreby v sektore obrany. Konkrétne dve miliardy eur z najnovšej platby budú vyčlenené na drony v súlade so vzájomnou dohodou medzi EÚ a Ukrajinou.
Úvery ERA od partnerov zo skupiny G7, ako aj úver makrofinančnej pomoci od EÚ sa splácajú z výnosov zo zmrazených aktív ruského štátu držaných na území EÚ.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
