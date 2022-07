Deviaty ročník kampane Do práce na bicykli bol v znamení rekordov

Bratislava 15. júla (TASR) – Na deviatom ročníku kampane Do práce na bicykli sa zúčastnilo rekordných 105 samospráv s 13.551 účastníkmi. Informoval o tom riaditeľ odboru komunikácie Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR Ivan Rudolf. Cieľom kampane je vymeniť auto za bicykel, chôdzu, verejnú osobnú dopravu alebo ich kombináciu pri každodennom cestovaní do práce.



Počas trvania samotnej kampane v mesiaci jún spolu súťažiaci najazdili 1.868.775 kilometrov, uskutočnili 254.138 jázd a spolu s chodcami a používateľmi verejnej osobnej dopravy ušetrili 551.275 kilogramov CO2.



"Som veľmi rád, že záujem o túto kampaň z pohľadu verejnosti a samospráv každým rokom rastie. My na ministerstve dopravy to myslíme s rozvojom cyklodopravy vážne. Z plánu obnovy máme na tento účel vyčlenených 105 miliónov eur. Financie použijeme na podporu výstavby cyklotrás, prístreškov či stojanov," poznamenal štátny tajomník rezortu dopravy Jaroslav Kmeť.



V kategórii Víťazná samospráva sa na prvom mieste umiestnilo piatykrát za sebou mesto Martin. Druhú priečku obsadilo mesto Hlohovec a na treťom mieste sa umiestnil Liptovský Mikuláš. Kategóriu Víťazná spoločnosť po druhý raz za sebou ovládla spoločnosť Slovenské elektrárne, druhé miesto obsadilo Ministerstvo vnútra SR. Tretie miesto patrí Železničnej spoločnosti Slovensko.



"Tento rok sme mali aj novú súťažnú kategóriu - Víťazný vyšší územný celok. Víťazom sa stal Bratislavský samosprávny kraj pred Žilinským a Trenčianskym samosprávnym krajom," priblížil národný cyklokoordinátor Peter Klučka.