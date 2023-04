Deviaty veľtrh práce JobSpoTT prinesie sekciu pre stredoškolákov

Trnava 7. apríla (TASR) - Štyri desiatky zamestnávateľov z regiónu Trnavy, Nitry a Bratislavy a tiež zamestnávatelia s celoslovenskou pôsobnosťou budú ponúkať pracovné príležitosti na 9. ročníku veľtrhu práce JobSpoTT. Konať sa bude 26. apríla v Trnave, jeho súčasťou bude aj sekcia Interview Day pre končiacich študentov stredných škôl. Za organizátorov Národného kariérneho centra o tom informoval Igor Holéczy.



JobSpoTT prináša pre ľudí hľadajúcich nové uplatnenie ponuky trvalých pracovných pomerov, brigád, stáží v malých, stredných aj veľkých firmách. "Počas podujatia sa majú možnosť zúčastniť aj na viacerých rozhovoroch a workshopoch, ktoré im pomôžu pri výbere povolania. Súčasťou programu sú prednášky na tému siete LinkedIn, virtuálnych asistentiek, vyhľadávania tzv. skrytých uchádzačov, čo dať a čo nie do životopisov a aktuálnych tém v oblasti práce," uviedol Holéczy.



Doplnil, že Interview Day pripravili so zámerom poskytnúť stredoškolákom možnosť absolvovať svoje prvé pracovné pohovory. "Sekcia poslúži na získanie dostatočného množstva informácií o zamestnávateľoch, ktoré študenti potrebujú na správne rozhodnutie o svojom budúcom povolaní. Takisto sa pre nich otvára možnosť uzavrieť pracovnú zmluvu priamo na podujatí, prípadne sa so zamestnávateľom dohodnúť na konkrétnej pracovnej ponuke po ukončení štúdia," povedal Holéczy.