Devízové rezervy Argentíny rýchlo klesajú

Buenos Aires 4. júna (TASR) – Devízové rezervy Argentíny, ktorá zápasí s hospodárskou a dlhovou krízou, zaznamenávajú v poslednom období rýchly pokles, pričom minulý mesiac sa dostali na najnižšiu úroveň za posledné tri roky. V porovnaní so začiatkom minulého roka klesli už o takmer polovicu.



Rezervy centrálnej banky klesli v máji o takmer 1 miliardu dolárov (893,34 milióna eur) v úsilí banky podporiť domácu menu. Od začiatku roka dosiahol pokles približne 3 miliardy dolárov. V súčasnosti predstavujú devízové rezervy Argentíny hodnotu 42,6 miliardy dolárov, zatiaľ čo začiatkom minulého roka dosahovali svoje maximum na úrovni takmer 80 miliárd dolárov. Ich hodnota je nižšia, než predstavuje hodnota dovozu Argentíny za minulý rok.



Nízka hodnota devízových rezerv je rizikom pre argentínsku vládu, ktorá plánuje zvýšiť výdavky na boj s novým koronavírusom. Ten v zimných mesiacoch ovplyvňoval najmä viaceré krajiny Ázie, do ktorých sa rozšíril zo strednej Číny, od marca USA a štáty Európy a najnovšie sa ohnisko pandémie presunulo do Južnej Ameriky. Argentína okrem toho bojuje s dva roky trvajúcou recesiou a najnovšie aj so splátkami dlhu, pričom sa snaží vyrokovať s veriteľmi dohodu o jeho reštrukturalizácii.



Centrálna banka v minulých týždňoch obmedzila možnosti na nákup devíz, napriek tomu sa jej nedarí rýchly pokles devízových rezerv zastaviť. Dôvodom je rastúca neistota v súvislosti s hodnotou argentínskeho pesa, uviedla argentínska poradenská spoločnosť Ecolatina, pričom varovala, že ich "alarmujúca úroveň" by mohla znamenať ďalšie obmedzenia zo strany centrálnej banky.