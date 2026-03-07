< sekcia Ekonomika
Devízové rezervy Číny stúpli najvyššie za viac ako 10 rokov
K rastu čínskych devízových rezerv prispel silnejší výkon jüanu voči americkému doláru v ostatných týždňoch a vplyv oceňovania aktív v iných menách ako v dolároch.
Autor TASR
Peking 7. marca (TASR) - Čínske devízové rezervy sa vo februári zvýšili o 28,7 miliardy USD (24,83 miliardy eur) na 3,428 bilióna USD z úrovne 3,399 bilióna USD, na ktorej boli v predchádzajúcom mesiaci. Išlo už o siedmy mesiac ich rastu, čím sa vyšplhali na najvyššiu úroveň od novembra 2015. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
K rastu čínskych devízových rezerv prispel silnejší výkon jüanu voči americkému doláru v ostatných týždňoch a vplyv oceňovania aktív v iných menách ako v dolároch. Okrem toho čínska centrálna banka pokračovala vo zvyšovaní svojich zásob zlata, ktoré nakupuje už 16 mesiacov v rade.
Zlaté rezervy centrálnej banky Číny do konca februára mierne vzrástli, a to na 74,22 milióna uncí z januárových 74,19 milióna uncí. Hodnota čínskych zlatých rezerv v závere februára prudko stúpla na 387,59 miliardy USD zo sumy 369,58 miliardy USD v predchádzajúcom mesiaci.
(1 EUR = 1,1561 USD)
K rastu čínskych devízových rezerv prispel silnejší výkon jüanu voči americkému doláru v ostatných týždňoch a vplyv oceňovania aktív v iných menách ako v dolároch. Okrem toho čínska centrálna banka pokračovala vo zvyšovaní svojich zásob zlata, ktoré nakupuje už 16 mesiacov v rade.
Zlaté rezervy centrálnej banky Číny do konca februára mierne vzrástli, a to na 74,22 milióna uncí z januárových 74,19 milióna uncí. Hodnota čínskych zlatých rezerv v závere februára prudko stúpla na 387,59 miliardy USD zo sumy 369,58 miliardy USD v predchádzajúcom mesiaci.
(1 EUR = 1,1561 USD)