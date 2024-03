Devízové rezervy Indie vzrástli na rekordných vyše 642 miliárd USD

Naí Dillí 24. marca (TASR) - Devízové rezervy Indie zaznamenali rast štvrtý týždeň po sebe, pričom dosiahli rekordných viac než 642 miliárd USD. Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá sa odvolala na údaje indickej centrálnej banky.



Objem devízových rezerv dosiahol v ostatnom týždni 642,49 miliardy USD (593,63 miliardy eur), čo predstavuje nový rekord. Za posledný týždeň vzrástol objem rezerv o 6,4 miliardy USD, zatiaľ čo v predchádzajúcich troch týždňoch rast dosiahol 20 miliárd USD.



Očakáva sa, že indická ekonomika vzrastie v súčasnom fiškálnom roku (do 1. apríla 2024) o 7,6 % a opäť bude patriť medzi najrýchlejšie rastúce veľké ekonomiky sveta. Tempo rastu hospodárstva bolo revidované smerom nahor, keď pôvodne sa očakával rast na úrovni 7,3 %.



To sa odrazilo na výraznom príleve zahraničného kapitálu a posilňovaní indickej rupie, do čoho vstúpila centrálna banka s cieľom zabrániť ďalšiemu nevýhodnému posilňovaniu meny. Výsledkom je rast devízových rezerv na rekordné úrovne. Ich rekordný objem teraz dáva banke väčšie možnosti na spravovanie meny počas výkyvov na trhoch.