Devízové rezervy Ukrajiny vzrástli na 11-ročné maximum

Kyjev 6. apríla (TASR) - Devízové rezervy Ukrajiny vzrástli na začiatku apríla na takmer 32 miliárd USD, čo predstavuje najvyššiu hodnotu za vyše 11 rokov. Uviedla to vo štvrtok ukrajinská centrálna banka, podľa ktorej sa pod zvýšenie devízových rezerv výrazne podpísala zahraničná pomoc. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Centrálna banka uviedla, že devízové rezervy dosiahli na začiatku apríla 31,9 miliardy USD (29,16 miliardy eur). To je najvyššia hodnota od konca roka 2011. Na začiatku marca predstavoval objem devízových rezerv Ukrajiny 28,9 miliardy USD.



Veľkou mierou k tomu prispela zahraničná pomoc, okrem nej však aj nižší dopyt po devízach a výška splátok vládneho dlhu. Od medzinárodných partnerov získala Ukrajina 5,1 miliardy USD, čoho súčasťou bola aj pomoc od Európskej únie, USA a Kanady.



"Je to najvyššia hodnota devízových rezerv za posledných 11 rokov. Na vyššej úrovni boli rezervy v novembri 2011," uviedla banka na svojej webovej stránke. Zároveň dodala, že súčasný objem rezerv stačí na vykrytie dovozu na 4,2 mesiaca.



(1 EUR = 1,094 USD)