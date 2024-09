Devízové rezervy Ukrajiny vzrástli v auguste na vyše 42 miliárd USD

Kyjev 8. septembra (TASR) - Devízové rezervy Ukrajiny sa za minulý mesiac zvýšili o takmer 14 % na viac než 42 miliárd USD. Uviedla to koncom tohto týždňa ukrajinská centrálna banka s tým, že to umožnili transfery financií od Európskej únie a Svetovej banky. Informovala o tom agentúra Reuters.



Centrálna banka oznámila, že v auguste sa ukrajinské devízové rezervy zvýšili o 13,7 % a k 1. septembru dosiahli 42,3 miliardy USD (38,10 miliardy eur). K 1. augustu predstavovali 37,2 miliardy USD.



"Prispeli k tomu najmä transfery od zahraničných partnerov," oznámila Národná banka Ukrajiny v oficiálnom oznámení. Objem týchto transferov prekonal aj rozsah intervencií zo strany centrálnej banky a ukrajinské splátky zahraničného dlhu.



V auguste získala Ukrajina od Európskej únie 4,2 miliardy eur. Okrem toho jej Svetová banka poskytla 3,9 miliardy USD.



V dôsledku vojny, ktorá od útoku Ruska na Ukrajinu vo februári 2022 trvá už viac než 30 mesiacov, je Ukrajina vysoko závislá od zahraničnej pomoci. Tá pomáha Kyjevu zabezpečovať platby v sociálnej oblasti, keďže vlastné príjmy investuje Ukrajina najmä do armády a na obranu.



(1 EUR = 1,1103 USD)