Dhingrová: Bank of England by mala začať s redukciou úrokových sadzieb

Londýn 15. júla (TASR) - Británii nehrozí, že by spotrebiteľské ceny mali začať opätovne výrazne rásť a centrálna banka by preto už mala pristúpiť k zníženiu úrokových sadzieb. Povedala to v pondelok Swati Dhingrová, členka Menového výboru Bank of England (BoE). Informovala o tom agentúra Reuters.



"Je čas, aby sme pristúpili k normalizácii (úrokových sadzieb) a postupne tak zastavili pokles životnej úrovne," povedala Dhingrová s tým, že banka musela reagovať na vysokú infláciu. Ako členka menového výboru Dhingrová už od februára hlasuje vždy za zníženie úrokových sadzieb. Na ostatnom zasadnutí sa k nej pridal viceguvernér Dave Ramsden. Avšak sedem ďalších členov výboru hlasovalo za ponechanie úrokových sadzieb na 16-ročnom maxime 5,25 %.



Nasledujúce zasadnutie výboru je plánované 1. augusta. Investori stanovili pravdepodobnosť zníženia úrokových sadzieb britskou centrálnou bankou na tomto zasadnutí o 25 bázických bodov na 50 %.



Dhingrová dodala, že nie je dôvod na ďalšie vyčkávanie. Dopyt na domácom trhu je podľa nej príliš slabý na to, aby sa inflácia potom, ako sa v máji dostala na úroveň dvojpercentného inflačného cieľa, opäť výraznejšie zrýchlila.